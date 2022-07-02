الرئيس اللبناني يشكر دولة الكويت على وقوفها الدائم إلى جانب لبنان في جميع الأوقات

الرئيس اللبناني يشكر دولة الكويت على وقوفها الدائم إلى جانب لبنان في جميع الأوقات

أعرب الرئيس اللبناني ميشال عون اليوم السبت عن شكره لدولة الكويت أميرا وحكومة وشعبا على وقوفها الدائم الى جانب لبنان في أيام الأزمات الكبرى وفي أوقات الهناء ودعمهم الدائم.

جاء ذلك بيان للرئاسة اللبنانية عقب استقبال الرئيس عون لوزير الخارجية الكويتي الشيخ الدكتور احمد ناصر المحمد الصباح وذلك في إطار مشاركته في الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب الذي بدأ اعماله اليوم في بيروت.

وقد سلم وزير الخارجية الكويتي الرئيس اللبناني خلال اللقاء رسالة من سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح اشاد فيها بالروابط التاريخية التي تجمع البلدين الشقيقين.

وبحسب البيان أعرب الرئيس اللبناني عن ترحيبه بمشاركة الوزير الصباح والوفد المرافق في الاجتماع التشاوري لمجلس الجامعة العربية قائلا “نحن دائما شاكرون للكويت ولسمو الامراء الذين توالوا على قيادتها كما وللشعب الكويتي وقوفهم على الدوام الى جانب لبنان في أيام الازمات الكبرى وفي أوقات الهناء ودعمهم الدائم”.

وأضاف “وأنا أعرف كم أن الكويتيين قريبون من اللبنانيين وهم يعتبرون لبنان وطنهم الثاني”.

ورأى الرئيس عون “ان لبنان منذ طرح المبادرة الكويتية نظر اليها بتقدير كبير” منوها بالخطوات الإيجابية التي حصلت والتحسن الملموس والمطرد للعلاقات مع دول الخليج في كافة المجالات لا سيما مع عودة السفراء.