الامين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط

الجامعة العربية: اجتماع وزراء الخارجية العرب بلبنان تعبير عن وقوفهم بجانبه

2 يوليو، 2022
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قال الامين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط اليوم السبت ان اجتماع وزراء الخارجية العرب في لبنان دليل على تضامنهم معه ووقوفهم بجانبه.

واضاف أبو الغيط في تصريح صحفي عقب لقائه ووزراء الخارجية العرب الرئيس اللبناني ميشال عون في قصر (بعبدا) ان “الاجتماع التشاوري يعقد بالتوافق بين الدول العربية كافة لتأييدهم للشعب اللبناني وحكومته”.

واشار الى انهم استمعوا الى كلمة شرح فيها الرئيس عون الموقف والوضع اللبناني وحاجة بلاده الى الدعم الدولي قائلا “نحن في الجامعة العربية نقف خلف لبنان ونتمنى له كل الخير والتوفيق”.

وبدأت في لبنان اليوم اعمال الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب الذي يعقد تحضيرا للقمة العربية المرتقب عقدها في الجزائر في شهر نوفمبر المقبل.

المصدر
كونا
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2 يوليو، 2022
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