“زين” تحتفي بمُتفوّقي ومُتفوّقات الكويت الأوائل

احتفت زين المُزوّد الرائد للخدمات الرقمية في الكويت بالطلبة والطالبات المُتفوّقين الأوائل في المرحلة الثانوية بمقرها الرئيسي في الشويخ، وذلك خلال حفلها السنوي الخاص الذي أقامته على شرفهم وأولياء أمورهم بحضور الرئيس التنفيذي إيمان الروضان.

وبيّنت الشركة في بيان صحافي أنها تحرص في نهاية كُل عام دراسي على إقامة حفل تكريم الطلبة والطالبات المُتفوقين في المرحلة الثانوية لتعبّر عن فخرها بطاقات الكويت الواعدة، حيث كرّمت هذا العام كُل من الطلبة الفائقين الأوائل على مستوى الكويت من القسمين العلمي والأدبي، والفائقين الأوائل الكويتيين من القسمين العلمي والأدبي، بالإضافة إلى الأوائل على التعليم الديني، والأوائل على التربية الخاصة بقسميها العلمي والأدبي.

وفي الكلمة التي ألقتها خلال الحفل، قالت إيمان الروضان الرئيس التنفيذي لشركة زين الكويت: ” يطيب لي أن أرُحّب بكم في عالم زين الجميل، فرؤيتكم اليوم معنا والابتسامة تعلو وجوهكم ووجوه أمهاتكم وآبائكم لهو أمرٌ يُثلج الصدر، خاصةً بعد عامين استثنائيين قضيتموهما ما بين الدراسة الافتراضية والحضورية بسبب جائحة كوفيد-19 “.

وبيّنت الروضان بقولها: ” إن الغاية من تجمّعنا اليوم هو الاحتفاء بكم فرداً فرداً، والاحتفاء بتفوّقكم وتميّزكم، فهنيئاً لكم ولأولياء أموركم، بل وهنيئاً للكويت بأكملها تخريجها هذه الكوكبة من صُنّاع المُستقبل، فكلّنا أمل في قدراتكم وإمكاناتكم وطاقاتكم في قيادة الغد بإذن الله “.

وتابعت الروضان: ” قبل أن نحتفل معاً، يستوجب علينا أن نحمد الله سبحانه وتعالى على جزيل نعمه وعطائه، فقد مررنا جميعاً مثلما مر العالم بأسره بأوقات أقل ما يمكن وصفها بأنها كانت عصيبة واستثنائية، وأثّرت الجائحة على كل القطاعات بما فيها التعليم، ورغم الانقطاع عن حضور المدرسة، ومن ثم التأقلم مع التعليم الافتراضي، والتعايش مع الضغوطات النفسية التي جلبتها الجائحة، إلا أنكم وبفضل الله وبفضل جهودكم المضاعفة وإصراركم على التميّز، اجتزتم التحديات، وحققتم أعلى المراتب “.

وأكدت بقولها: ” أمامكم الآن المرحلة الأهم من حياتكم الدراسية وهي المرحلة الجامعية، ونرى خلال هذه الفترة كيف تتسابق الجامعات في جذب انتباهكم، وسواءً وقع اختياركم على الجامعات المحلية أو العالمية لإكمال مسيرة طلب العلم، تذكروا دائماً: اختيار التخصص في المرحلة الجامعية يرتكز حول شغفكم بالحياة، فالتميز في الحياة العملية يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالشغف، ولن يشعر أحدكم بالتعب يوماً ما دام يعمل فيما يُحب “.

واختتمت الروضان: ” كما أدعوكم لاختيار التخصصات التي تُلبي احتياجات السوق والتي توائم شغفكم بالحياة، خاصةً تلك التي لديها مُستقبل كبير ليس فقط بالمزايا المادية، بل تلك التي تُحقق السعادة الذاتية وتُشبع شغفكم في الحياة “.

وأكدت زين أنها تُكرّس المزيد من الجهود والمُبادرات التي تُعزّز من تطوير العملية التعليمية في الدولة وفي جميع المجالات، حيث لن تدّخر جهدا لتسخير إمكانياتها المادية والبشرية لتعزيز الروابط مع الجهات والمؤسسات التي تعنى بالتعليم وتطويره، هذا إلى جانب دعم المشاريع والمبادرات التي تسهم بشكل فعال في مجالات التنمية البشرية بشكل عام.

الجدير بالذكر أن زين تُعتبر من الشركات الرائدة في دعم قطاع التعليم والشباب في الكويت، حيث تتناغم أنشطتها ومبادراتها مع أولويات برنامج المسؤولية الاجتماعية والاستدامة الذي تتبناه، وذلك من خلال مشاريع ومبادرات عديدة وبالتعاون مع مختلف المؤسسات التعليمية في الدولة.

الروضان تُكرمّ إحدى الفائقات الروضان تُكرّم أحد الفائقين