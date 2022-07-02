وزير الخارجية الكويتي يقوم بتسليم الرسالة للرئيس اللبناني

وزير الخارجية يسلم رسالة خطية من سمو ولي العهد إلى الرئيس اللبناني

2 يوليو، 2022
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وجه سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله رسالة خطية إلى فخامة الرئيس العماد ميشال عون رئيس الجمهورية اللبنانية الشقيقة تتعلق بتوطيد وتعزيز العلاقات الأخوية المتينة بين البلدين وشعبيهما الشقيقين حيث قام بتسليم الرسالة وزير الخارجية الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح اليوم السبت وذلك في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها وزير الخارجية إلى الجمهورية اللبنانية للمشاركة في الاجتماع التشاوري لوزراء خارجية الدول العربية المنعقد في بيروت.

المصدر
كونا
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2 يوليو، 2022
0 28 أقل من دقيقة

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