وزير الخارجية يلتقي نظيره الصومالي على هامش الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب المنعقد في بيروت

وزير الخارجية يلتقي نظيره الصومالي على هامش الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب المنعقد في بيروت

التقى وزير الخارجية الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح اليوم الجمعة مع الوزير المكلف بالوزارة ووزير الدولة للشؤون الخارجية والتعاون الدولي في جمهورية الصومال الفيدرالية الشقيقة بلال محمد عثمان وذلك على هامش الاجتماع التشاوري لوزراء خارجية الدول العربية المنعقد في بيروت بالجمهورية اللبنانية الشقيقة.

وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين وسبل تنميتها وتعزيزها ومناقشة آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية والتطورات التي تشهدها المنطقة.