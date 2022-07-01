محمد صلاح يوقع عقداً جديداً “طويل الأمد” مع ليفربول

بعد نحو عام من المفاوضات الشاقة والطويلة، توصل النجم المصري محمد صلاح الى اتفاق مع ناديه ليفربول الإنكليزي للبقاء في صفوفه بعد توقيعه عقدا جديداً “طويل الأمد”، كما اعلن وصيف الدوري الممتاز ودوري أبطال أوروبا رسمياً الجمعة.

ولم يعلن ليفربول تفاصيل العقد الجديد لكن تقارير صحافية اشارت الى ان صلاح سيبقى في صفوف فريقه حتى حزيران/يونيو عام 2025.

كما اشارت التقارير الى ان صلاح سيتقاضى مبلغا يتراوح بين 350 او 400 الف جنيه استرليني اسبوعيا، ما يجعل منه في كلتا الحالتين اللاعب الاعلى دخلا في صفوف ليفربول.

واضافت التقارير بأن وفدا يضم المدير الرياضي الجديد لليفربول جوليان ورد كان توجه الى مصر حيث يقضي صلاح اجازته، لوضع اللمسات الاخيرة على العقد الجديد قبل التوقيع عليه.

وقال صلاح الذي بلغ الثلاثين من عمره الشهر الماضي “شعوري رائع وانا متحمس لحصد المزيد من الالقاب مع النادي. انه يوم سعيد للجميع. اخيرا انجز كل شيء”.

واضاف “استغرق تجديد العقد بعض الوقت لكن الآن وبعد ان حصل هذا الامر يتعين علينا التركيز على المستقبل”.

وتابع “لا شك بانكم لاحظتم بان الفريق في تطور مستمر في السنوات الخمس او الست الاخيرة، والموسم الفائت كنا قاب قوسين او دانى من احراز اربعة القاب، لكن للأسف في الاسبوعين الاخيرين من الموسم فقدنا لقبين”، في إشارة الى دوري الأبطال الذي خسر ليفربول مباراته النهائية أمام ريال مدريد الإسباني، والدوري المحلي الذي خسر معركته بفارق نقطة فقط عن مانشستر سيتي.

واوضح “اجرينا تعاقدت جديدة ويتعين علينا مواصلة العمل وان نتمتع بالايجابية للمنافسة على جميع الالقاب مجددا”.

وبث ليفربول شريط فيديو يظهر فيه صلاح مستلقيا في الهواء الطلق امام بركة سباحة وهو يطالع رسائل نصية على هاتفه الجوال قبل ان يرتدي قميص ليفربول الرقم 11 ويقول بصوته “صلاح سيبقى”.

“إنه ينتمي إلينا”

كما نشر موقع ليفربول الرسمي صورة لصلاح وعلى رأسه تاج وعبارة “ملكنا المصري سيبقى معنا”.

ورحب مدرب ليفربول الالماني يورغن كلوب بتجديد عقد صلاح بقوله “انه ينتمي الينا. هذا هو ناديه.انا متأكد من ان السنوات المقبلة ستشهد المزيد من التألق لصلاح وهذا ليس بالامر القليل، لانه على مدى السنوات الخمس الاخيرة بلغ مرتبة الاساطير معنا”.

وينتهي عقد صلاح مع ليفربول في 30 حزيران/يونيو 2023 وقد دخل الطرفان في مفاوضات طويلة وشاقة في الأشهر الأخيرة من أجل تجديده، قبل أن يتوصلا الى اتفاق الجمعة.

وسجل صلاح 156 هدفا في 254 مباراة خاضها في صفوف الـ”ريدز” في مختلف المسابقات منذ انتقاله من روما قبل خمس سنوات.

وكان صلاح ونظرا لوصول المفاوضات الى حائط مسدود، اعلن عشية خوض فريقه نهائي دوري ابطال اوروبا ضد ريال مدريد (خسرها صفر-1) في ايار/مايو الماضي، بأنه سيبقى في صفوف ليفربول حتى نهاية عقده الموسم المقبل من دون ان يلتزم ما اذا كان سيجدده من عدمه.

قال حينها “لا أريد التحدث عن (تجديد) العقد. سأبقى هنا بالتأكيد الموسم المقبل، سنرى ماذا سيحصل بعد ذلك”.

كان صلاح عام 2020 أحد اللاعبين الرئيسيين في تتويج ليفربول بأول لقب له في الدوري الممتاز منذ ثلاثين عامًا، بعد عام من مساهمته أيضا في فوزه بلقب دوري أبطال أوروبا.

ويأتي تجديد عقد صلاح كجرعة معنوية هائلة لليفربول الذي خسر جهود مهاجمه المتألق السنغالي ساديو مانيه المنتقل الى بايرن ميونيخ الالماني.

وكان ليفربول اجرى صفقة ممتازة بتعاقده مع المهاجم الاوروغوياني الدولي داروين نونييس من بنفيكا البرتغالي مقابل صفقة يمكن أن تصل الى 100 مليون يورو وهو رقم قياسي للنادي، متجاوزة الرقم الذي دفعه ليفربول لساوثمبتون (85 مليون يورو عام 2018) لضم قلب الدفاع الهولندي فيرجيل فان دايك.

وتوج صلاح في صفوف ليفربول بجميع الالقاب المحلية (الدوري والكأس ورابطة الاندية) وكأس العالم للاندية وبلغ معه نهائي دوري ابطال اوروبا ثلاث مرات وفاز بها مرة واحدة على توتنهام 2-صفر بينهما هدف للنجم المصري، وخسر اثنتين كلاهما امام ريال مدريد 1-3 عام 2018 وخلال العام الحالي.

توج الموسم الفائت هدافا للدوري بالتساوي مع مهاجم توتنهام الكوري الجنوبي هيونغ مين سون برصيد 23 هدفا لكل منهما، كما اختير افضل لاعب خلال الموسم ايضا من قبل اللاعبين المحترفين ورابطة الصحافيين الكرويين.