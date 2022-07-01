وزارة الشؤون: الحركة التعاونية الكويتية داعمة للخطط التنموية والأعمال والخدمات الاجتماعية

أكد وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية عبدالعزيز شعيب حرص الحركة التعاونية الكويتية على دعم الخطط التنموية في البلاد والأعمال والخدمات الاجتماعية.

وشدد شعيب في تصريح صحفي اليوم الجمعة بمناسبة اليوم الدولي للتعاون الذي يصادف غدا السبت على دعم الوزارة لدور الجمعيات التعاونية في تحصيل جزء من الأرباح السنوية لمصلحة الأعمال والخدمات الاجتماعية واستغلالها في إقامة مشاريع حيوية تخدم المجتمع مثل مستشفى التعاونيات للقلب – فرع بنك الدم في مستشفى العدان – فرع بنك الدم في مستشفى الجهراء.

وقال إن الوزارة تشرف وتراقب وتدعم 77 جمعية تعاونية واتحادا مشهرا وتقدم لهم كل التسهيلات المطلوبة لدعم الحركة التعاونية التي تتميز بها البلاد ودورها المهم في الماضي والحاضر والمستقبل لدعم منظومة الأمن الغذائي والمخزون الاستراتيجي من المواد الاستهلاكية والزراعة في الدولة وفي جميع الأوقات.

وعن حرص الحركة التعاونية الكويتية على دعم الخطط التنموية في البلاد لفت على سبيل المثال إلى أن جمعيتي الزهراء والعديلية التعاونيتين تمكنتا من الاستفادة من الطاقة الشمسية إذ قامتا بتركيب ألواح الطاقة الشمسية واستخدامها في توصيل الكهرباء للجمعية ومواقف السيارات وهذه الخطوة داعمة للتوجيهات السامية بتوفير 15 في المئة من الطاقة عبر الاستخدامات البديلة للكهرباء.

وأشار إلى أن الوزارة داعمة كذلك للعمل التعاوني في محاربة البطالة إذ تم الانطلاق بعدة خطوات لدعم الشباب ومحاربة البطالة وزيادة مشاركة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد المحلي والمساعدة في خلق بيئة ملائمة لهذه الأعمال.

وقال شعيب إنه تم تخصيص 10 في المئة من عدد المحلات والقواطع في الجمعيات التعاونية لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتم طرح وتخصيص العديد من المواقع لها في العديد من الجمعيات التعاونية.

يذكر أن دول العالم تحتفل في الثاني من يوليو باليوم الدولي المئة للتعاونيات مما يظهر المساهمة الفريدة للتعاونيات في جعل العالم مكانا أفضل ويحمل هذا العام شعار “دور التعاونيات في بناء عالم أفضل”.