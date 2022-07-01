رئيس بعثة الحج الكويتية: جميع أعضاء البعثة على أهبة الاستعداد لاستقبال حجاج دولة الكويت

أكد رئيس بعثة الحج الكويتية وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية الكويتية فريد عمادي ان جميع أعضاء البعثة على أهبة الاستعداد لاستقبال حجاج دولة الكويت.

وأثنى عمادي في كلمة لدى وصوله إلى مقر البعثة في (مكة المكرمة) اليوم الخميس على جميع الجهود التي قام بها أعضاء البعثة خلال الأيام الماضية مؤكدا “أن هذا الأمر ليس بغريب عليهم وإنما كان متوقعا”.

وقال عمادي “إنني أتابع أخباركم والأنشطة والأعمال التي تقومون بها أولا بأول وكل ذلك أثلج صدري وأسعدني لأنه أكد لنا أن البعثة تسير وفق الخطة المرسومة لها وأن النجاح سيكون حليفها إن شاء الله”.

ولفت الى ان أن الكثير من أعضاء البعثة باتوا يملكون خبرات واسعة إلى جانب وجود عدد من الأعضاء الجدد هذا العام وذلك بهدف اكسابهم الخبرة حتى يمكن أن تستمر البعثة في أعمالها بشكل متميز.

وشدد على ضرورة “الاستمرار في المنوال نفسه والعمل بروح الفريق الواحد كما كان طوال السنوات الماضية كما اعتاد الجميع حتى يمكن حصد النجاح وهذا الأمر ليس من الصعب تحقيقه ولكن أيضا ليس بتلك السهولة لأن النجاح يحتاج إلى بذل الكثير من الجهد والمثابرة والصبر خاصة وأن النجاح ليس بغريب على البعثة التي اعتادت مع الحملات الكويتية على ذلك”. وتابع قائلا “لهذا كله ومن خلال ما لمسناه ورأيناه بأعيننا وما نشعر به فإننا نؤكد أن جميع أعضاء البعثة على أهبة الاستعداد لاستقبال حجاج دولة الكويت في الأراضي المقدسة والقيام بالمهام الموكلة إليهم وتمثيل بلدهم الكويت خير تمثيل”.

وقال عمادي “ان اليوم هو الأول من شهر ذي الحجة ولعل من أفضل الأعمال التي يمكن التقرب فيها إلى الله عز وجل في مثل هذه الأيام المباركة هو خدمة ضيوف الرحمن” مؤكدا ان التسابق والتنافس في خدمة ضيوف الرحمن شرف كبير لا يناله أي شخص وما يزيد هذا الشرف رفعة ومكانة عالية أنه من أعظم القربات التي يتقرب بها المسلم إلى ربه.

وأعرب عمادي عن الشكر لحكومة خادم الحرمين الشريفين التي تعمل على خدمة الحجيج فضلا عن التسهيلات الكبيرة التي تقدمها لهم بدءا من وصولهم إلى المملكة وحتى نهاية موسم الحج. و حضر الاستقبال نائب رئيس البعثة محمد المطيري والمرشد الديني في البعثة الدكتور خالد العتيبي والمرشد الديني في البعثة عبدالسلام الفيلكاوي ورؤساء الفرق واللجان المشاركة في البعثة.