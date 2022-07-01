وزير الخارجية يلتقي نظيره الجزائري على هامش الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب المنعقد في بيروت

وزير الخارجية يلتقي نظيره الجزائري على هامش الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب المنعقد في بيروت

التقى وزير الخارجية الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح اليوم الجمعة مع وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة رمطان لعمامرة وذلك على هامش الاجتماع التشاوري لوزراء خارجية الدول العربية المنعقد في بيروت بالجمهورية اللبنانية الشقيقة.

وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين وسبل تنميتها وتعزيزها ومناقشة آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية والتطورات التي تشهدها المنطقة.