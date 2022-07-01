الإطفاء تسيطر على حريق مخزن في سكراب ميناء عبدالله وإصابة 5 من رجال القوة بإجهاد حراري وحروق بسيطة

الإطفاء تسيطر على حريق مخزن في سكراب ميناء عبدالله وإصابة 5 من رجال القوة بإجهاد حراري وحروق بسيطة

تمكنت أربع فرق تابعة لقوة الإطفاء العام إضافة إلى مركز الإسناد من السيطرة على حريق اندلع في مخزن بمنطقة سكراب ميناء عبدالله اليوم الجمعة.

وقالت القوة في بيان صحفي لإدارة العلاقات العامة والإعلام إن إدارة العمليات المركزية تلقت بلاغا صباح اليوم يفيد بنشوب الحريق في مخزن يحتوي على كيبلات كهربائية وأوان منزلية بمساحة 500 مترمربع وبجانبه عدة مخازن وعلى اثره وجهت العمليات المركزية فرق الإطفاء من مراكز ميناء عبدالله وأم الهيمان والأحمدي ومشرف بالإضافة إلى الإسناد إلى موقع الحريق.

قوة الإطفاء العام في مكان الحريق

وأضافت أن فرق الإطفاء باشرت لدى وصولها في مكافحة الحريق وتطويقه للحيلولة دون امتداده إلى باقي المخازن المجاورة بسبب سرعة الرياح التي كانت تشكل خطورة في انتشاره فيما نجحت الفرق بالسيطرة الكاملة على الحادث وتقوم حاليا بعملية التفتيش.

ولفتت إلى أن مكافحة الحريق أسفرت عن إصابة خمسة من رجال الإطفاء تراوحت إصاباتهم ما بين إجهاد حراري وحروق بسيطة وقدمت لهم الإسعافات الأولية عن طريق الطوارئ الطبية.

قوة الإطفاء العام في مكان الحريق

حضر الى الموقع لتفقد رجال الإطفاء وعملية مكافحة الحريق رئيس قوة الإطفاء العام الفريق خالد المكراد.