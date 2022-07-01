الغانم يلتقي في باكو رئيس مجلس الأعيان الأردني

الغانم يلتقي في باكو رئيس مجلس الأعيان الأردني

1 يوليو، 2022
0 8 أقل من دقيقة

التقى رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم في العاصمة باكو اليوم رئيس مجلس الأعيان الأردني فيصل عاكف الفايز، وذلك على هامش مشاركته في مؤتمر الشبكة البرلمانية لحركة عدم الانحياز الذي يعقد تحت رعاية رئيس جمهورية أذربيجان الهام علييف.

وجرى خلال اللقاء التأكيد على عمق ومتانة العلاقة التي تربط الكويت والأردن، وسبل تعزيز وتطوير التعاون في مختلف المجالات بما يصب في مصلحة البلدين والشعبين الشقيقين.

وتطرق الاجتماع الى التعاون والتنسيق المشترك بين البرلمان الكويتي ومجلس الأعيان الأردني حول العديد من القضايا والملفات.

وحضر الاجتماع النائب أحمد الحمد والقائم، بأعمال سفارة دولة الكويت لدى جمهورية أذربيجان فيصل جزاع المطيري.

المصدر
الدستور
الوسوم
1 يوليو، 2022
0 8 أقل من دقيقة

مقالات ذات صلة

الغانم يعقد في باكو مباحثات رسمية مع رئيسة البرلمان الأذربيجاني

1 يوليو، 2022

لجنة شؤون الإسكان تطالب الحكومة ببدائل لإقامة مشروع “جنوب القيروان” حال تعذر إزالة العوائق

30 يونيو، 2022

الغانم بمؤتمر عدم الانحياز: الحاجة إلى صوت ثالث مبدئي ينادي بإقرار العدل ما زالت ضرورية وملحة

30 يونيو، 2022

انطلاق أعمال مؤتمر الشبكة البرلمانية لحركة عدم الانحياز في أذربيجان بمشاركة الغانم والوفد المرافق

30 يونيو، 2022

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى