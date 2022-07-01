الغانم يلتقي في باكو رئيس مجلس الأعيان الأردني

التقى رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم في العاصمة باكو اليوم رئيس مجلس الأعيان الأردني فيصل عاكف الفايز، وذلك على هامش مشاركته في مؤتمر الشبكة البرلمانية لحركة عدم الانحياز الذي يعقد تحت رعاية رئيس جمهورية أذربيجان الهام علييف.

وجرى خلال اللقاء التأكيد على عمق ومتانة العلاقة التي تربط الكويت والأردن، وسبل تعزيز وتطوير التعاون في مختلف المجالات بما يصب في مصلحة البلدين والشعبين الشقيقين.

وتطرق الاجتماع الى التعاون والتنسيق المشترك بين البرلمان الكويتي ومجلس الأعيان الأردني حول العديد من القضايا والملفات.

وحضر الاجتماع النائب أحمد الحمد والقائم، بأعمال سفارة دولة الكويت لدى جمهورية أذربيجان فيصل جزاع المطيري.