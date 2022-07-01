الغانم يعقد في باكو مباحثات رسمية مع رئيسة البرلمان الأذربيجاني

الغانم يعقد في باكو مباحثات رسمية مع رئيسة البرلمان الأذربيجاني

1 يوليو، 2022
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عقد رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم في العاصمة باكو اليوم مباحثات رسمية مع رئيسة البرلمان الأذربيجاني صاحبة غافاروفا، وذلك على هامش مشاركته في مؤتمر الشبكة البرلمانية لحركة عدم الانحياز الذي يعقد تحت رعاية رئيس جمهورية أذربيجان الهام علييف.

وجرى خلال المباحثات استعراض علاقات التعاون القائمة بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها وتطويرها والمضي بها قدما نحو آفاق أرحب وأوسع لا سيما في شقها البرلماني.

كما تم خلال المباحثات تبادل وجهات النظر حول مختلف القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك، الى جانب التأكيد على أهمية تنسيق المواقف وتوحيدها تجاه الملفات العادلة والمستحقة في كافة المحافل البرلمانية الاقليمية والدولية.

وحضر المباحثات النائب أحمد الحمد، والقائم بأعمال سفارة دولة الكويت لدى جمهورية أذربيجان فيصل جزاع المطيري.

المصدر
الدستور
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1 يوليو، 2022
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