مدير جامعة الكويت يلتقي بأعضاء الهيئة الأكاديمية والهيئة الإدارية وطلبة كلية الشريعة والدراسات الإسلامية

التقى مدير جامعة الكويت الأستاذ الدكتور/ يوسف محمد الرومي يوم أمس الخميس الموافق 2022/6/30 بأسرة كلية الشريعة والدراسات الإسلامية ممثلة بأعضاء الهيئة الأكاديمية والهيئة الأكاديمية المساندة والهيئة الإدارية وطلبة وطالبات الكلية، وذلك بحضور القائم بأعمال نائب مدير الجامعة للعلوم الطبية الأستاذ الدكتور عادل الحنيان، والقائم بأعمال نائب مدير الجامعة للتخطيط الأستاذ الدكتور أسعد عبد العزيز الراشد، والقائم بأعمال نائب مدير الجامعة للأبحاث الدكتور علي راشد المطيري، والقائم بأعمال عميد كلية الشريعة والدراسات الإسلامية الأستاذ الدكتور محمد الطبطبائي، بمسرح عبد الله الجابر بالحرم الجامعي – الشويخ.

في بداية اللقاء رحب القائم بأعمال عميد كلية الشريعة والدراسات الإسلامية الأستاذ الدكتور محمد الطبطبائي بمدير جامعة الكويت الأستاذ الدكتور يوسف الرومي، وبأعضاء هيئة التدريس والإداريين وطلبة وطالبات الكلية، كما شكر مدير الجامعة على هذا اللقاء الذي من شأنه تقوية العلاقة بين الإدارة العليا للجامعة والكليات ومراكز العمل المختلفة.

مدير جامعة الكويت أ. د. يوسف محمد الرومي يلقي كلمة

وبدوره ذكر مدير الجامعة الأستاذ الدكتور يوسف الرومي أن الهدف من هذه اللقاءات التعرف على الآراء والمقترحات التي تسهم في تطوير العمل فيما يصب بمصلحة الطلبة الذين يعدون من أهم الركائز التي تهتم بها جامعة الكويت، حيث قدّم أ.د. يوسف الرومي عرضًا بعنوان (فجر عصر جديد) يتناول أهم إنجازات الإدارة الجامعية خلال الأشهر الثلاثة الماضية.

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