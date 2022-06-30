جونسون يتعهّد عدم “التخلي” عن هونغ كونغ بعد 25 عاما على إعادتها إلى كنف الصين

جونسون يتعهّد عدم “التخلي” عن هونغ كونغ بعد 25 عاما على إعادتها إلى كنف الصين

تعهّد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الخميس عدم “التخلي” عن هونغ كونغ، في تصريح أدلى به بمناسبة الذكرى السنوية الخامسة والعشرين لإعادة المستعمرة البريطانية السابقة إلى كنف الصين.

وقال رئيس الوزراء البريطاني في تسجيل فيديو نشره على تويتر “لن نتخلى عن هونغ كونغ”، وتابع “قبل 25 عاما قطعنا للمنطقة وشعبها عهدا ونحن نعتزم الالتزام به وبذل كل ما بمقدورنا من جهود لكي تحترم الصين التزاماتها بما يعيد إدارة هونغ كونغ إلى شعبها”.

واعتبر جونسون أن بكين “منذ فترة” لا تتقيّد بالتزاماتها، وقال إن هذا الأمر يشكل “تهديدا لحقوق أبناء هونغ كونغ وحرياتهم ولمتابعة التقدم والازدهار”.

ومنذ أن استعادت بكين زمام الأمور على أثر تظاهرات مؤيدة لتعزيز الديموقراطية شهدتها المدينة في العام 2019، تؤكد لندن أنها تلقت أكثر من 120 ألف طلب للحصول على إقامة تقدّم بها أبناء المنطقة من حملة جوازات السفر البريطانية المقيمين في الخارج.

وفي بيان أصدرته، ندّدت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس بـ”التآكل المستمر للحقوق المدنية والسياسية” خصوصا منذ فرض قانون الامن القومي في 30 حزيران/يونيو 2020.

وقالت تراس “لقد خنقت السلطات المعارضة، وجرّمت المعارضين وطردت كل من كان بإمكانهم مواجهة السلطات بالحقيقة”.