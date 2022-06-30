إدارة شئون الخريجين بجامعة الكويت تقيم ملتقى الاستثمار البشري والفرص الوظيفية

تحت رعاية مدير جامعة الكويت الأستاذ الدكتور يوسف محمد الرومي، تنظم إدارة شئون الخريجين بعمادة القبول والتسجيل وبالتعاون مع إدارة العلاقات العامة والإعلام ملتقى الاستثمار البشري والفرص الوظيفية 2022 تزامناً مع توزيع شهادات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2021/2022 وبمشاركة العديد من الجهات الحكومية والخاصة وذلك خلال الفترة من 4 – 7 / يوليو / 2022 في تمام الساعة 10 صباحاً في القاعة المستديرة التابعة لمسرح عبد الله الجابر – الشويخ.

وبدورها أعربت مدير إدارة شئون الخريجين الأستاذة فاطمة يوسف العميري عن فخرها واعتزازها بأن تكون أحد المنتمين إلى جامعة الكويت إحدى أعرق مراكز العلم والبحث العلمي على مستوى المنطقة والعالم العربي، مشيرة إلى أن الجامعة تواصل العمل عاماً تلو الآخر لتعزيز مكانتها الأكاديمية بما يسهم في تطوير جميع قطاعات الدولة، وتعزيز قدرتها على مواكبة وسد احتياجات سوق العمل الكويتي من الكوادر المؤهلة علمياً، حتى استطاعت تخريج ما يقرب من 3000 خريج وخريجة في الفصل الدراسي الثاني، متمنية لهم دوام النجاح والتقدم في حياتهم المهنية المقبلة.

وذكرت العميري أن الهدف من ملتقى الاستثمار البشري والفرص الوظيفية هو مساعدة الخريجين والخريجات للالتقاء بالجهات الحكومية والخاصة في نفس موقع تسليم شهادات التخرج؛ سعيا من عمادة القبول والتسجيل لتسهيل التعرف على الفرص الوظيفية المتاحة في سوق العمل.

كما توجهت بالشكر الجزيل للإدارة العليا لجامعة الكويت على عظيم مجهوداتها في دعم وتعزيز العملية التعليمية أكاديميا وإدارياً لجامعة الكويت.