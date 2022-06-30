سمو أمير البلاد يبعث ببرقية تهنئة إلى رئيس جمهورية الكونغو بالعيد الوطني لبلاده

بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح -حفظه الله ورعاه- ببرقية تهنئة إلى فخامة الرئيس فليكس تشيسكيدي رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية الصديقة عبر فيها سموه -حفظه الله- عن خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده متمنيا سموه -رعاه الله- لفخامته موفور الصحة والعافية ولجمهورية الكونغو الديمقراطية وشعبها الصديق كل التقدم والازدهار.

بعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح -حفظه الله- ببرقية تهنئة إلى فخامة الرئيس فليكس تشيسكيدي رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية الصديقة ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده راجيا لفخامته وافرالصحة والعافية.

كما بعث سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء ببرقية مماثلة.