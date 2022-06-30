بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على ارتفاع المؤشر العام 11.1 نقطة

أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الخميس على ارتفاع مؤشر السوق العام 1ر11 نقطة ليبلغ مستوى 57ر7408 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 15ر0 في المئة.

وتم تداول 7ر314 مليون سهم عبر 16402 صفقة نقدية بقيمة 6ر95 مليون دينار (نحو 8ر286 مليون دولار).

وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 7ر3 نقطة ليبلغ مستوى 72ر5680 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 07ر0 في المئة من خلال تداول 9ر159 مليون سهم عبر 6012 صفقة نقدية بقيمة 3ر18 مليون دينار (نحو 55 مليون دولار).

كما ارتفع مؤشر السوق الأول 2ر14 نقطة ليبلغ مستوى 16ر8243 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 17ر0 في المئة من خلال تداول 7ر154 مليون سهم عبر 10390 صفقة بقيمة 3ر77 مليون دينار (نحو 232 مليون دولار).

في موازاة ذلك انخفض مؤشر (رئيسي 50) 7ر17 نقطة ليبلغ مستوى 75ر5893 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 3ر0 في المئة من خلال تداول 4ر144 مليون سهم عبر 4909 صفقات نقدية بقيمة 3ر17 مليون دينار (نحو 52 مليون دولار).

وكانت شركات (تمدين أ) و(عقار) و(مراكز) و(الأنظمة) الأكثر ارتفاعا أما شركات (بيتك) و(أهلي متحد) و(وطني) و(خليج ب) فكانت الأكثر تداولا لناحية القيمة في حين كانت شركات (النخيل) و(كميفك) و(حيات كوم) و(وطنية م ب) الأكثر انخفاضا.