بنك الكويت المركزي

المركزي يزود البنوك المحلية بأوراق نقدية جديدة بمناسبة عيد الأضحى

30 يونيو، 2022
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أعلن بنك الكويت المركزي تزويد البنوك المحلية بأوراق جديدة من النقد الكويتي بمختلف الفئات لتلبية احتياجات المواطنين والمقيمين من النقد الجديد بمناسبة قرب حلول عيد الاضحى المبارك.

وقال (المركزي) في بيان صحفي اليوم الخميس إنه على الراغبين في الحصول على أوراق جديدة من النقد الكويتي مراجعة فروعهم المصرفية خلال ساعات العمل الرسمية.

وهنأ البنك جميع المواطنين والمقيمين متمنيا من الله العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة على الكويت والأمتين العربية والاسلامية بالخير واليمن والبركات.

المصدر
كونا
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30 يونيو، 2022
0 7 أقل من دقيقة

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