“زين” تُقدّم باقات التجوال مجاناً لعملائها الحُجّاج

أعلنت زين المُزوّد الرائد للخدمات الرقمية في الكويت عن تقديمها لباقات التجوال مجاناً لعملاء الدفع الآجل والمُسبق المُسافرين لأداء فريضة الحج هذا العام، لتتيح لهم فرصة التواصل مع أحبائهم من غير أي تكلفة من جانبهم عبر استخدام الإنترنت والمكالمات الصوتية أثناء تواجدهم في مناطق مناسك الحج بالمملكة العربية السعودية.

وذكرت الشركة في بيان صحافي أنها تُطلق هذا العرض الخاص سنوياً في موسم الحج من كُل عام كمساهمة منها في إبقاء عملائها المسافرين إلى الأراضي المقدسة على اتصال دائم مع أقاربهم وأحبّائهم بشكل مجاني أثناء تأديتهم فريضة الحج ومن غير أي تكاليف من جانبهم، حيث تحرص زين دائماً على أن تكون على مقربة من زوار بيت الله الحرام كل عام من خلال هذه المبادرة التي تنبع من حرصها على مشاركتهم المشاعر الإيمانية.

وبينت زين أنها تُقدّم لعملائها الحجاج خدمة التجوال مجاناً وذلك فقط عند الاشتراك في الباقات التالية: باقة التجوال PLUS الجديدة الأسبوعية للدفع الآجل (13 د.ك) التي تشمل 30 دقيقة محلية و30 دقيقة إلى الكويت خلال الأسبوع وإنترنت بسعة 3 جيجابايت يومياً (تُطبّق سياسة الاستخدام العادل)، وباقة إنترنت التجوال الأسبوعية للدفع الآجل (7 د.ك)، هذا بالإضافة إلى باقة التجوال الأسبوعية للدفع المُسبق eeZee (9 د.ك) التي تشمل 25 دقيقة تجوال محلية و25 رسالة نصية قصيرة SMS وإنترنت بسعة 5 جيجابايت خلال الأسبوع.

ولتفعيل إحدى الباقات أعلاه والاستفادة من الخدمة المجانية، ما على العميل إلا اختيار شبكة زين السعودية (Zain KSA) فور وصوله إلى المملكة العربية السعودية وتفعيل إحدى الباقات عن طريق تطبيق زين للأجهزة الذكية أو إرسال ROAM إلى الرقم 99990 لعملاء الدفع الآجل أو إرسال الرمز 9 إلى الرقم 99990 لعملاء الدفع المُسبق eeZee، علماً بأن العرض يستمر من تاريخ 1 يوليو ويستمر إلى تاريخ 16 يوليو، ويسري العرض خلال تواجد العملاء بمناطق مناسك الحج.

وتحرص زين على تقديم أفضل العروض والمبادرات التي تتقابل مع طموحات ورغبات عملائها، حيث تعتبر زين نفسها شريكاً رئيسياً للمجتمع الذي تعمل فيه، وهي بذلك تُحقق المشاركة الفعّالة وتُقدّم قيمة مُضافة للمجتمع.