انطلاق أعمال مؤتمر الشبكة البرلمانية لحركة عدم الانحياز في أذربيجان بمشاركة الغانم والوفد المرافق

انطلقت في العاصمة الأذرية باكو اليوم أعمال مؤتمر الشبكة البرلمانية لحركة عدم الانحياز تحت رعاية رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف وبمشاركة رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم والوفد البرلماني المرافق له.

وألقى الرئيس علييف في افتتاح المؤتمر كلمة شدد فيها على ضرورة وقوف جميع الدول على مسافة واحدة تجاه مختلف النزاعات والخلافات، وان تكون المبادئ والقوانين الدولية أساسا وفيصلا في حل اي خلاف.

من جهتها دعت رئيسة البرلمان في جمهورية أذربيجان صاحبة غافاروفا في كلمة لها برلمانات الدول الاعضاء في حركة عدم الانحياز الى تكثيف الجهود وتوحيد المواقف في المحافل البرلمانية الدولية بشأن العديد من الملفات المهمة والحساسة.

يذكر أن الرئيس الغانم وصل والوفد المرافق له إلى أذربيجان يوم أمس للمشاركة في مؤتمر الشبكة البرلمانية لحركة عدم الانحياز الذي يعقد تحت عنوان (دور البرلمانات الوطنية في تعزيز السلام العالمي والتنمية المستدامة).

ويضم الوفد البرلماني كلا من وكيل الشعبة البرلمانية النائب د. عبيد الوسمي، وأمين صندوق الشعبة النائب سلمان الحليلة، والنائبين أحمد الحمد ومبارك الخجمة العجمي.