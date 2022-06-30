صادرات الكويت من النفط الخام إلى اليابان ترتفع بنسبة 2.2%

أظهرت بيانات حكومية يابانية اليوم الخميس أن صادرات الكويت من النفط الخام الى اليابان ارتفعت في مايو الماضي بنسبة 2.2 في المئة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي لتصل إلى 5.55 مليون برميل مايعادل 179 ألف برميل يوميا للشهر الثالث على التوالي.

وقالت وكالة الموارد الطبيعية والطاقة اليابانية في تقرير أولي إن الكويت بصفتها رابع أكبر مزود للنفط لليابان زودت 9ر6 في المئة من إجمالي واردات الدولة الآسيوية من الخام.

واضافت ان اجمالي واردات اليابان من النفط الخام نما بنسبة 7.7 في المئة على أساس سنوي إلى 2.60 مليون برميل في اليوم بزيادة للشهر العاشر على التوالي وشكلت الشحنات من الشرق الأوسط 94.5 في المئة من الإجمالي بزيادة 6ر1 نقطة مئوية عن العام السابق.

ووفقا للبيانات عادت الإمارات العربية المتحدة لتكون المورد الأول للنفط لليابان حيث قفزت الواردات من البلاد بنسبة 24 في المئة عن العام السابق إلى 1.17 مليون برميل يوميا تليها السعودية ب 873 ألف برميل يوميا بزيادة 5.8 في المئة.

واحتلت قطر المرتبة الثالثة ب 179100 برميل يوميا والإكوادور الخامسة ب 66 ألف برميل يوميا على التوالي.

وتعد اليابان هي ثالث أكبر مستهلك للنفط في العالم بعد الصين والولايات المتحدة.