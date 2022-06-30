الأرصاد الجوية: الطقس شديد الحرارة نهارا وحار إلى مائل للحرارة ليلا في عطلة نهاية الأسبوع

توقعت إدارة الأرصاد الجوية الكويتية استمرار الأجواء المصحوبة بالرياح النشيطة نهارا حتى آخر عطلة نهاية الأسبوع ويكون الطقس عموما شديد الحرارة نهارا وحارا إلى مائل للحرارة ليلا.

وقال مراقب التنبؤات الجوية بالإدارة عبدالعزيز القراوي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الخميس إن هذه الفترة تعرف محليا بما يسمى (البوارح) وتتأثر البلاد بامتداد منخفض الهند الموسمي مصحوبا بكتلة هوائية جافة نسبيا مع رياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط خلال ساعات النهار خصوصا مثيرة للغبار تنخفض معها الرؤية الافقية أحيانا لاسيما على المناطق المكشوفة.

وأضاف القراوي أن الطقس نهار اليوم يكون شديد الحرارة والرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشيطة السرعة تتراوح ما بين 20 و60 كيلومترا في الساعة مثيرة للغبار تؤدي لانخفاض الرؤية الأفقية أحيانا على المناطق المكشوفة وتظهر بعض السحب العالية ودرجات الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 48 و50 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج يعلو احيانا وارتفاعه ما بين 2 و6 أقدام.

وذكر أن الطقس الليلة يكون حارا إلى مائل للحرارة والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات على المناطق الساحلية ما بين 15 و42 كيلومترا في الساعة وتظهر بعض السحب العالية ودرجة الحرارة الصغرى المتوقعة ما بين 34 و36 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج يعلو أحيانا وارتفاعه ما بين 2 و6 أقدام.

وعن الطقس نهار غد الجمعة بين أنه يكون شديد الحرارة والرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشيطة السرعة ما بين 25 و60 كيلومترا في الساعة مثيرة للغبار تؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية أحيانا خصوصا على المناطق المكشوفة وتظهر بعض السحب العالية ودرجات الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 47 و49 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج يعلو أحيانا وارتفاعه ما بين 2 و6 أقدام.

ولفت إلى أن الطقس غدا ليلا يكون حارا إلى مائل للحرارة والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات ما بين 15 و42 كيلومترا في الساعة وتظهر بعض السحب العالية ودرجة الحرارة الصغرى المتوقعة ما بين 33 و35 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج يعلو أحيانا وارتفاعه ما بين 2 و6 أقدام.

وحول الطقس نهار بعد غد السبت قال القراوي إنه يكون شديد الحرارة والرياح شمالية غربية معتدلة الى نشيطة السرعة تكون قوية على فترات وتتراوح ما بين 25 و65 كيلومترا في الساعة مثيرة للغبار تؤدي إلى انخفاض الرؤية الافقية خصوصا على المناطق المكشوفة ودرجات الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 47 و49 درجة مئوية ويكون البحر معتدلا إلى عالي الموج وارتفاعه ما بين 3 و6 أقدام.

وأشار إلى أن الطقس السبت ليلا يكون حارا إلى مائل للحرارة والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات ما بين 15 و42 كيلومترا في الساعة ودرجة الحرارة الصغرى المتوقعة ما بين 34 و36 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج يعلو أحيانا وارتفاعه ما بين 2 و6 أقدام.