البلدية: إطلاق حملة النظافة تحت هشتاق “شارك_ بنظافتها”

كشفت إدارة العلاقات العامة في بلدية الكويت النقاب عن تركيب 167 اعلان موبي لحملتها الإعلامية التي سوف تطلقها تحت هشتاق ((#شارك_ بنظافتها)) لتوعية الجمهور بالمحافظة على النظافة ، مشيرة إلى أن هذه الحملة تأتي في إطار الارتقاء بالنظافة ورفع مستواها بجميع المحافظات والحث على أهمية الحفاظ على نظافة الأماكن العامة والساحات والميادين والمناطق السكنية ونظافة الشواطئ والمتنزهات البحرية والمسطحات الخضراء والتصدي لجميع المظاهر السلبية من خلال التعامل مع جميع الشكاوي في المناطق السكنية والاستثمارية والشواطئ والمتنزهات البحرية على مدار الساعة في كافة المحافظات لتحقيق الهدف المنشود من إطلاق الحملة.

وبينت الإدارة بأن الفرق الرقابية إلى جانب الأعمال الدورية التي تقوم بها ستكثف من متابعتها لأداء شركات النظافة من نظافة وتوفير للحاويات بهدف رفع مستوى النظافة في المناطق والشوارع والساحات وتفعيل دور مراكز النظافة في مختلف المحافظات للحد من ظاهرة الباعة الجائلين ومصادرة المواد الغذائية التي بحوذتهم لتلفها بفعل حرارة الجو في موسم الصيف وتحرير محاضر مخالفات من قبل الفرق الرقابية خلال الجولات الميدانية.

وأوضحت بأنه تم تركيب 167 اعلان موبي للحملة بجميع المحافظات في الشوارع والطرق والتقاطعات، مشيرة إلى تركيب 42 إعلان بمحافظة العاصمة، 25 بالأحمدي ،22 بمبارك الكبير، 16 بالجهراء،23 بالفروانية فضلا عن تركيب 39 إعلان بمحافظة حولي.

الجدير بالذكر أن إدارة العلاقات العامة سوف تطلق هذه الحملة وستقوم بتركيب هذه الإعلانات لتوعية المواطنين والمقيمين بالحفاظ على النظافة اعتبارا من يوم السبت القادم الموافق 2 يوليو .