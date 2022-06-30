مركز العجيري العلمي: كوكب الأرض يشهد ظاهرة “الأوج” الاثنين المقبل

قال مركز العجيري العلمي إن كوكب الأرض على موعد مع ظاهرة فلكية صباح الاثنين المقبل تحدث مرة واحدة فقط في العام تعرف بالأوج أي أبعد نقطة للأرض من الشمس بمسافة قدرها 152.096.150 كيلومتر بين الأرض والشمس.

وأضاف مدير العلاقات العامة في المركز خالد الجمعان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الخميس أن هذه الظاهرة التي تحدث مرة واحدة فقط كل عام عائدة إلى أن مدار الأرض حول الشمس (إهليجي ـ بيضاوي) فتتفاوت المسافة بين الأرض والشمس علما أن متوسط المسافة بين الأرض والشمس تبلغ 149.600.000 كيلومتر.

وأوضح الجمعان أنه أثناء دوران الأرض حول الشمس تقترب الأرض من الشمس وتبتعد فيطلق على أقرب مسافة للأرض من الشمس (الحضيض) وتكون المسافة بينهما 147.099.590 كيلومتر والتي ستبلغها الأرض العام المقبل في يناير 2023 وفي أبعد مسافة بينهما يطلق عليها (الأوج).

وذكر أنه على الرغم من أن الأرض في أبعد نقطة لها عن الشمس في هذا الوقت من السنة فإن هذه الفترة تعتبر من أشد فترات الصيف حرارة في الكويت وفي النصف الشمالي من الكرة الأرضية كذلك.

وبين أن ذلك سببه أن أشعة الشمس تسقط على الأرض بزاوية مختلفة بسبب ميلان محور الأرض وهي شبه عمودية حاليا في الكويت والنصف الشمالي من الكرة الأرضية بمقدار 82 درجة ما يزيد من حدة الإشعاع الشمسي بالإضافة الى عدد ساعات النهار الطويلة.