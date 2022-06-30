مجموعة زين للاتصالات تتقدم بالشراكة مع بنك بوبيان بطلب لـ”المركزي الكويتي” لتأسيس بنك رقمي

أعلنت مجموعة زين للاتصالات دخولها في شراكة مع بنك بوبيان ومجموعة من المستثمرين لتأسيس تحالف بهدف التقدم بطلب تأسيس بنك رقمي لدى بنك الكويت المركزي.

وأوضح الطرفان في افصاحين منشورين على موقع بورصة الكويت الإلكتروني اليوم الخميس ان بنك الكويت المركزي قد حدد الإطار الزمني لتأسيس البنوك الرقمية من خلال مهلة لاستقبال طلبات التأسيس تنتهي اليوم 30 يونيو 2022.

وأسست (زين) في عام 1983 وأدرجت في بورصة الكويت في عام 1985 ويبلغ رأسمالها المصرح به 432.7 مليون دينار (نحو 1.2 مليار دولار).

وتكمن أغراض المجموعة في شراء وتوريد وتركيب وادارة وصيانة أجهزة والمعدات ونظام المناداة.

فيما أسس (بوبيان) في عام 2004 وأدرج في بورصة الكويت في عام 2006 ويبلغ رأسماله المصرح به 373.8 مليون دينار (نحو 1.1 مليار دولار) ويمارس البنك نشاطه بقبول الودائع بأنواعها ومزاولة عمليات التمويل بآجالها المختلفة باستخدام صيغ العقود المتوافقة واحكام الشريعة الاسلامية وتقديم الخدمات المصرفية والمالية.