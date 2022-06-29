الاتحاد الاوروبي يتخذ الخطوة الاولى في مسار سفر مواطني الكويت وقطر بدون تأشيرة “شنغن”

وافق سفراء دول الاتحاد الاوروبي اليوم الاربعاء على تفويض مجلس وزراء الاتحاد الاوروبي من اجل عقد المحادثات والتنسيق بشأن تحرير تأشيرات (شنغن) قصيرة الاقامة لمواطني دولتي الكويت وقطر.

وقال الاتحاد الاوروبي في بيان له “على اساس هذا التفويض ستبدأ رئاسة الاتحاد الأوروبي مفاوضات مع البرلمان الأوروبي” حيث ستستلم التشيك رئاسة الاتحاد من فرنسا في الاول من الشهر المقبل.

واوضح البيان ان المجلس الذي يمثل 27 دولة عضو في الاتحاد الأوروبي وافق على اقتراح مفوضية الاتحاد الأوروبي بالسماح لمواطني دولة الكويت وقطر بالسفر الى دول الاتحاد بدون تأشيرة لمدة أقصاها 90 يوما لكل 180 يوما.

وذكر أن “المجلس اتخذ الخطوة الأولى نحو تحرير التأشيرات مع الكويت وقطر والتي يجب أن تطبق بعد إبرام الاتفاقيات الثنائية معهما من اجل ضمان المعاملة بالمثل اي اعفاء مواطني الاتحاد الأوروبي من طلب التأشيرات”.

واكد اهمية أن يتم البدء بنظام الاعفاء بعد بدء التشغيل الفعلي للنظام الأوروبي لمعلومات السفر والتصاريح (ايتياس) في العام المقبل.