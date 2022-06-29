دولة الكويت تدين وتستنكر التفجير الإرهابي الذي استهدف موكب مسؤول أمني جنوب اليمن

أعربت وزارة الخارجية في بيان لها اليوم الاربعاء عن إدانة واستنكار دولة الكويت لحادث التفجير الإرهابي الذي استهدف موكب مسؤول أمني في مديرية (خور مكسر) بمحافظة عدن جنوب الجمهورية اليمنية الشقيقة والذي أسفر عن مقتل وإصابة عدد من الأبرياء.

وشددت الوزارة على موقف دولة الكويت الثابت والمبدئي المناهض للعنف والإرهاب معربة عن خالص التعازي وصادق المواساة إلى حكومة وشعب الجمهورية اليمنية الشقيقة وإلى أسر الضحايا وتمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل.