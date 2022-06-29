وزارة الخارجية الكويتية

دولة الكويت تدين وتستنكر التفجير الإرهابي الذي استهدف موكب مسؤول أمني جنوب اليمن

29 يونيو، 2022
0 5 أقل من دقيقة

أعربت وزارة الخارجية في بيان لها اليوم الاربعاء عن إدانة واستنكار دولة الكويت لحادث التفجير الإرهابي الذي استهدف موكب مسؤول أمني في مديرية (خور مكسر) بمحافظة عدن جنوب الجمهورية اليمنية الشقيقة والذي أسفر عن مقتل وإصابة عدد من الأبرياء.

وشددت الوزارة على موقف دولة الكويت الثابت والمبدئي المناهض للعنف والإرهاب معربة عن خالص التعازي وصادق المواساة إلى حكومة وشعب الجمهورية اليمنية الشقيقة وإلى أسر الضحايا وتمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل.

المصدر
كونا
الوسوم
29 يونيو، 2022
0 5 أقل من دقيقة

مقالات ذات صلة

دولة الكويت تعرب عن القلق ازاء مصير المفقودين نتيجة الصراع في سوريا

29 يونيو، 2022

الخارجية: خلل بأجهزة الطوابع المالية تسبب بتأخير أعمال التصديقات للمعاملات الخاصة بالمراجعين

29 يونيو، 2022

البلدية: تحرير 10 مخالفات إعلانات ورفع وإزالة 334 إعلان عشوائي في محافظة الأحمدي

29 يونيو، 2022

هيئة الزراعة و”الطيران المدني” تبحثان معالجة العواصف الغبارية والترابية ومواقعها ومصادرها المحلية

29 يونيو، 2022

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى