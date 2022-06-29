وزارة الداخلية

الداخلية: الإدارة العامة لنظم المعلومات تطور الخدمات الإلكترونية عبر تطبيق “سهل”

29 يونيو، 2022
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ذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني أنه انطلاقا من توجيهات معالي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الفريق أول متقاعد الشيخ أحمد نواف الأحمد الجابر الصباح ومتابعة من وكيل وزارة الداخلية الفريق أنور عبداللطيف البرجس لتطبيق استراتيجية الوزارة الرامية لاستخدام احدث التقنيات والنظم التكنولوجية في دعم القطاعات الأمنية للقيام بالمهام المنوطة بأعلى درجات المرونة والكفاءة وتسهيل وتبسيط الإجراءات على الجمهور.

وأوضحت الإدارة أنه استكمالا لما تم إنجازه من خدمات تم ميكنتها قامت الإدارة العامة لنظم المعلومات بتطوير عدد من الخدمات التي انطلقت في المرحلة الأولى عبر تطبيق (سهل) وذلك بهدف الاستفادة من الإمكانات الجديدة المتاحة على التطبيق وهي:

  • خدمة دفع مخالفات المرور
  • خدمة دفع مخالفات المرور للغير
  • خدمة دفع غرامة الإقامة
  • خدمة دفع غرامات التأشيرة
  • خدمة دفع تذاكر سفر المبعدين
  • خدمة عرض نتيجة الفحص الطبي للمقيم
  • خدمة نقل وتجديد الإقامة المؤقتة
المصدر
وزارة الداخلية
الوسوم
29 يونيو، 2022
0 42 دقيقة واحدة

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