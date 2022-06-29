دولة الكويت تؤكد دعم “يونسكو” لتحقيق أهداف قمة تحول التعليم

أكدت دولة الكويت اليوم الأربعاء دعمها لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو) لتحقيق أهداف قمة تحول التعليم الرامية إلى وضع رؤية مشتركة وتحقيق الالتزام الدولي لتحول التعليم من الان وحتى عام 2030.

جاء ذلك في كلمة القاها وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور علي المضف الذي يترأس وفد دولة الكويت في المؤتمر التمهيدي لقمة التحول المنشود في التعليم التي ستعقد في سبتمبر المقبل إبان انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وقال الوزير المضف ان حكومة دولة الكويت تولي اهتماما بالتعليم ليس من منطلق المعاهدات الدولية التي شاركت فيها فحسب بل دافعه الرئيسي يعود إلى توجيهات حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظهما الله ورعاهما.

كما أكد حرص دولة الكويت على المشاركة في أعمال هذا المؤتمرِ “لأهميته ولما يوفره من فرصة ثمينة” حيث تتضافر فيها الجهود العلمية والسياسية وصولا إلى وضع رؤية مشتركة لتحول التعليم ولتحقيق الجودة وفق أحدث المعايير العالمية ليواكب التطور العلمي والتقني في عصر ثورة المعلومات والمعرفة الرقمية والتنمية المستدامة.

وشدد الوزير المضف على حرص دولة الكويت لجعل جودة نظام التعليم بمختلف أنواعه ومراحله “هدفا” في كل المشاريع التنموية الوطنية وذلك بعد ان تبنت رسميا أهداف التنمية المستدامة التي وضعتها الأمم المتحدة في سبتمبر 2015 واتخذت قرارا بتضمين تلك الأهداف في الخطة الإنمائية الأولى (رؤية الكويت 2035) لتكون ضمن الإطار المؤسسي الإنمائي الوطني والخطط والميزانيات والهيكلة الإدارية الوطنية.

ومن هذا المنطلق كشف المضف عن مشروعات رئيسة جاري تنفيذها حاليا منها المنظومة المتكاملة لإصلاح التعليم والمعايير الوطنية للتعليم واختبارات القبول الجامعي ورخصة المعلم والتميز المدرسي لتطبيق معاييرِ الجودة الشاملة في المدرسة ومواءمة مخرجات التعليمِ مع احتياجات سوق العمل وتنفيذ السياسة الوطنية للشباب بالإضافة الى إنشاء المزيد من الأندية الرياضية ومراكز الشباب.

كما سلط الضوء على مشاريع رعاية ذوي الإعاقة ودمجهم من خلال إعداد وتنفيذ السياسة الوطنية لذوي الإعاقة مؤكدا حرص الدولة على إشراكهم في جميعِ المشاريع الرئيسة لخطة التنمية.

ومن جهتها دعت المديرة العامة لمنظمة (يونسكو) أودري أزولاي في كلمة الافتتاح الى تضافر الجهود وتوحيد القوى من اجل ان يصبح التعليم أفضل للجميع موضحه انه لا ينبغي ان يكون الوصول إلى التعليم الجيد الذي يتكيف مع تحديات العصر “امتيازا”.

واكدت ان التعليم حق من حقوق الإنسان وصالح عام ومسؤولية عامة ولا بد لأي بلد من التعليم حتى يتمكن الشعب من تحقيق التقدم الذي يصبو إليه بجميع جوانبه وأشكاله سعيا إلى دفع عجلة الازدهار الاقتصادي.

ومن جهته أعرب الامين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريس (عبر الفيديو) عن أهمية التعليم في حل مشاكل العالم مشددا على انه “أعظم أداة لدينا لتحقيق وتنمية الإمكانات البشرية”.

وشاركت دولة الكويت بوفد برئاسة الوزير المضف ومدير عام الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم الدكتور حمد العدواني والأمين العام لمجلس الجامعات الحكومية الدكتور مثنى الرفاعي ومندوب دولة الكويت لدى (يونسكو) الدكتور ادم الملا والوكيل المساعد لقطاع المناهج بوزارة التربية الدكتور صلاح دبشه والموجه العام لمادة العلوم بوزارة التربية منى الانصاري ومدير مكتب وزير التربية بدر المطيري.

وانطلقت اعمال المؤتمر التمهيدي لقمة التحول المنشود في التعليم في مقر (يونسكو) امس الثلاثاء بمشاركة اكثر من 140 وزيرا للتعليم ونائبا لوزراء التعليم واصحاب الاختصاص.