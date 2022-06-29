“جيروم باول”: الاقتصاد الأمريكي في حالة جيدة .. والفيدرالي يمكنه تفادي الركود

قال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي إن الاقتصاد الأمريكي في حالة قوية، مؤكدًا قدرة البنك على خفض معدل التضخم للمستهدف مع الحفاظ على قوة سوق العمل.

وأوضح “جيروم باول” خلال حدث نظمه البنك المركزي الأوروبي: “نأمل في أن يظل النمو موجبًا، كما أن الموارد المالية للأسر والشركات في حالة قوية، والاقتصاد الأمريكي بشكل عام في وضع جيد لتحمل السياسة النقدية الأكثر تشددًا”.

وتعهد “باول” بعدم السماح بترسخ الزيادات السريعة في الأسعار، مشيرًا إلى أن الفيدرالي لن يسمح بالانتقال من بيئة تضخم منخفضة إلى بيئة تضخمية مرتفعة.

وأشار رئيس الاحتياطي الفيدرالي إلى أن رفع معدلات الفائدة دون التسبب في ركود الاقتصاد هو هدف البنك، موضحًا أن هناك مسارا محتملا لتحقيق هذا الأمر.

وكان الفيدرالي قد رفع معدل الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس في الشهر الجاري، في أكبر زيادة منذ عام 1994، مع إشارات حول زيادة مماثلة أو بمقدار 50 نقطة أساس في اجتماع يوليو المقبل.