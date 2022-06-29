وزارة الخارجية الكويتية

الخارجية: خلل بأجهزة الطوابع المالية تسبب بتأخير أعمال التصديقات للمعاملات الخاصة بالمراجعين

29 يونيو، 2022
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قال مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية بالوكالة في وزارة الخارجية المستشار مشعل المضف إن خللا في أجهزة الطوابع المالية التابعة لشركة (كي نت) في مراكز التصديقات التابعة للادارة تسبب بتأخير أعمال التصديقات للمعاملات الخاصة بالمراجعين.

وأوضح المضف في بيان صحفي اليوم الأربعاء أن الإدارة سعت مع الشركة المسؤولة عن هذه الخدمة لإصلاح الخلل وعودة العمل إلى طبيعته المعتادة إلا أن هذه الجهود لم تكلل بالنجاح حتى الآن.

وأكد أنه حرصا من الإدارة على تقديم خدماتها للمراجعين وعدم تأخر مصالحهم فقد تم الاتفاق مع وزارة المالية على العمل وفق آلية تضمن تسيير مصالح المراجعين الأمر الذي يعيد العمل في مراكز التصديقات إلى طبيعته.

المصدر
كونا
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29 يونيو، 2022
0 18 أقل من دقيقة

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