بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على ارتفاع المؤشر العام 65.7 نقطة

بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على ارتفاع المؤشر العام 65.7 نقطة

أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الأربعاء على ارتفاع مؤشر السوق العام 7ر65 نقطة ليبلغ مستوى 74ر7397 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 9ر0 في المئة.

وتم تداول 2ر219 مليون سهم عبر 12298 صفقة نقدية بقيمة 5ر65 مليون دينار (نحو 5ر196 مليون دولار).

وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 5ر30 نقطة ليبلغ مستوى 9ر5676 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 54ر0 في المئة عبر تداول 4ر112 مليون سهم من خلال 4899 صفقة نقدية بقيمة 3ر13 مليون دينار (نحو 9ر39 مليون دولار).

كما ارتفع مؤشر السوق الأول 1ر81 نقطة ليبلغ مستوى 9ر8228 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 1 في المئة عبر تداول 7ر106 مليون سهم في 9973 صفقة بقيمة 2ر52 مليون دينار (نحو 6ر156 مليون دولار).

في موازاة ذلك ارتفع مؤشر (رئيسي 50) 5ر35 نقطة ليبلغ مستوى 49ر5911 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 6ر0 في المئة عبر تداول 9ر89 مليون سهم من خلال 3577 صفقة نقدية بقيمة 7ر11 مليون دينار (نحو 35 مليون دولار).

وكانت شركات (وثاق) و(النخيل) و(الأنظمة) و(استثمارات) الأكثر ارتفاعا أما شركات (بيتك) و(أهلي متحد) و(وطني) و(كويتية) فكانت الأكثر تداولا لناحية القيمة في حين كانت شركات (نابيسكو) و(مشاعر) و(منازل) و(فجيرة أ) الأكثر انخفاضا.