وزير التربية: مشروعات ومبادرات كبيرة لتغيير المنظومة التعليمية في البلاد والارتقاء بها

وزير التربية: مشروعات ومبادرات كبيرة لتغيير المنظومة التعليمية في البلاد والارتقاء بها

كشف وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور علي المضف اليوم الاربعاء عن ان دولة الكويت بصدد تجهيز مشروعات ومبادرات كبيرة لتغيير المنظومة التعليمية والارتقاء بها الى الامام ورفع المؤشرات التعليمية في الدولة لمستويات عالمية مؤكدا ان القيادة السياسية تولي التعليم اهتماما خاصا كونه جزءا اساسيا في بناء الوطن.

جاء ذلك في تصريح ادلى به الوزير المضف لوكالة الانباء الكويتية (كونا) وتلفزيون دولة الكويت بمناسبة مشاركته في المؤتمر التمهيدي (لقمة التحول المنشود في التعليم) الذي تستضيفه منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو) في العاصمة الفرنسية باريس.

وأضاف المضف أن “دولة الكويت تخصص جزءا كبيرا من ميزانيتها للتعليم وذلك باهتمام القيادة السياسة وفي مقدمتهم صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الاحمد الجابر الصباح وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الاحمد الجابر الصباح ورئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح”.

وعن مشاركته في المؤتمر التمهيدي اليوم لقمة التحول المنشود في التعليم الذي سينعقد في مقر الأمم المتحدة في سبتمبر المقبل قال الوزير المضف إن “اجتماع اليوم مهم جدا لتحضير الاهداف للقمة الرئيسية”.

وأعرب عن استعداد الوزارة لعرض النتائج الأولية والمشاورات الوطنية وعرض التزامات الدولة لتحويل التعليم تمهيدا لحضور القمة المرتقبة.

وقال إن هناك تجارب مهمة ستطرحها دولة الكويت أمام القمة المرتقبة وتسليط الضوء عليها منها التصدي لجائحة (كورونا) والاصلاحات التي ستقدمها لتطوير المنظومة التعليمية.

وعن دور دولة الكويت في تطوير عجلة التعليم أكد الوزير المضف أن الكويت سباقة دائما في هذا المضمار لافتا الى تعهد الكويت بناء على توجيهات سمو أمير البلاد خلال المؤتمر العالمي للتعليم الذي عقد في بريطانيا بتقديم مبلغ 30 مليون دولار لدعم مبادرة التعليم العالمية على مدى السنوات الخمس المقبلة بواقع ستة ملايين دولار سنويا.

وأوضح أن الحكومة ستصدر بيانا في شهر اغسطس المقبل يتضمن اهداف ورؤى دولة الكويت لقمة التحول المنشود في التعليم التي ستعقد في سبتمبر إبان انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وانطلقت اعمال المؤتمر الذي يحضره اكثر من 140 وزيرا للتعليم بوفد يترأسه الوزير المضف ويضم المدير العام للجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم الدكتور حمد العدواني والأمين العام لمجلس الجامعات الحكومية الدكتور مثنى الرفاعي والوكيل المساعد لقطاع المناهج بوزارة التربية الدكتور صلاح دبشه والموجه العام لمادة العلوم بوزارة التربية منى الانصاري.