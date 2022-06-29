رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم

الغانم يتوجه إلى أذربيجان للمشاركة في مؤتمر الشبكة البرلمانية لحركة عدم الانحياز

29 يونيو، 2022
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توجه رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم على رأس وفد برلماني إلى العاصمة الأذرية باكو اليوم للمشاركة في مؤتمر الشبكة البرلمانية لحركة عدم الانحياز المقرر بدء أعماله غدا تحت رعاية رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف.

وكان في وداع الغانم على أرض المطار نائب رئيس مجلس الأمة أحمد الشحومي، ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة وزير الدولة لشؤون الشباب محمد الراجحي، والأمين العام لمجلس الأمة عادل اللوغاني.

ومن المقرر أن يلقي الرئيس الغانم كلمة وفد دولة الكويت أمام المؤتمر الذي يعقد تحت عنوان (دور البرلمانات الوطنية في تعزيز السلام العالمي والتنمية المستدامة).

ويضم الوفد البرلماني كلا من وكيل الشعبة البرلمانية النائب د. عبيد الوسمي، وأمين صندوق الشعبة النائب سلمان الحليلة، والنائبين أحمد الحمد ومبارك الخجمة العجمي.

المصدر
الدستور
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29 يونيو، 2022
0 25 أقل من دقيقة

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