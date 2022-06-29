البلدية: تحرير 10 مخالفات إعلانات ورفع وإزالة 334 إعلان عشوائي في محافظة الأحمدي

كشفت إدارة العلاقات العامة في بلدية الكويت عن قيام الفريق الرقابي بإدارة التدقيق ومتابعة الخدمات البلدية تنفيذ جولات تفتيشية على المحلات والمجمعات التجارية والأسواق الموازية على مدار الأسبوع الماضي بعموم مناطق محافظة الأحمدي للتأكد من التزامهم بالقوانين واللوائح فضلا عن إزالة الإعلانات العشوائية التي تشوه المنظر العام وتسبب الحوادث مشيرة إلى رفع وإزالة 334 إعلان عشوائي من الشوارع والميادين.

من حملة البلدية

وفي هذا السياق أكد مدير إدارة التدقيق ومتابعة الخدمات البلدية بفرع بلدية المحافظة سعد الشيبه حرص الفريق الرقابي بالإدارة على تطبيق المحلات شروط وضوابط البلدية الواردة بلائحة المحلات والإعلانات من خلال تنفيذ جولات تفتيشية على المحلات التجارية والأسواق الموازية بكافة مناطق المحافظة صباحا ومساء.

وأشار الى أن الجولات التفتيشية التي تم تنفيذها خلال الأسبوع الماضي على المحلات التجارية بعموم مناطق المحافظة قد اسفرت عن تحرير 10 مخالفات تضمنت تحرير 3 مخالفات لإقامة إعلان بدون ترخيص و5 مخالفات لعدم تجديد ترخيص الإعلان ، مخالفتين لإضافة اعلان خاص بالنشاط بدون ترخيص فضلا عن رفع وإزالة 334 إعلان عشوائي من الساحات والميادين.

من حملة البلدية

ودعا الشيبة المواطنين والمقيمين بعدم وضع إعلانات مخالفة بالشوارع والميادين والالتفاتات من شأنها تشويه المنظر العام وتسبب الحوادث لإعاقتها الرؤية عن قائدي السيارات مؤكدا على تواصل الجولات التفتيشية على المحلات والأسواق الموازية خلال الفترتين الصباحية والمسائية للفريق الرقابي واتخاذهم كافة الاجراءات القانونية حيال مخالفي القوانين واللوائح المعمول بها في البلدية.