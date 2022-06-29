هيئة الزراعة و”الطيران المدني” تبحثان معالجة العواصف الغبارية والترابية ومواقعها ومصادرها المحلية

بحث المدير العام للهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية علي الفارسي مع ممثلي الإدارة العامة للطيران المدني – إدارة الأرصاد الجوية معالجة العواصف الغبارية والترابية ومواقعها ومصادرها المحلية في دولة الكويت.

وأكد الفارسي في بيان صحفي للهيئة اليوم الأربعاء استعداد (الزراعة) للتعاون مع جميع جهات الدولة لمعالجة كل ما من شأنه تخفيف العواصف الغبارية لافتا إلى ضرورة الاهتمام بالأحزمة الشجرية في الأماكن المثيرة للغبار.

وأشار إلى حرص هيئة الزراعة على دعوة الجهات الحكومية التي يمكن أن تساعد في تحديد تلك المواقع بشكل علمي لمحاولة تخفيف العواصف الغبارية.