الإطفاء الكويتية: وفاة 5 مقيمين وإصابة عدد آخر في حادث تصادم مروع على طريق جاسم الخرافي

الإطفاء الكويتية: وفاة 5 مقيمين وإصابة عدد آخر في حادث تصادم مروع على طريق جاسم الخرافي

أعلنت قوة الإطفاء العام الكويتية وفاة خمسة مقيمين من إحدى الجنسيات العربية في حادث تصادم مروري مروع وقع فجر اليوم الأربعاء بين مركبتين على طريق جاسم الخرافي باتجاه مدينة الجهراء قرب نادي الرماية.

وقالت القوة في بيان صحفي لإدارة العلاقات العامة والإعلام إن إدارة العمليات المركزية وعلى أثر الحادث وجهت فرقة إطفاء من مركز الاستقلال وتبين لدى وصولها إلى الموقع وفاة أربعة مقيمين من إحدى الجنسيات العربية وإصابة أربعة آخرين كانت حالتهم حرجة وإصابة مواطن.

وأضافت أن الفرقة تولت إخراج المحشورين وتم تسليمهم للطوارئ الطبية وفارق أحدهم الحياة لدى وصوله إلى المستشفى لترتفع حصيلة الوفيات إلى خمسة أشخاص.