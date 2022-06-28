الامم المتحدة: أكثر من 6.2 ملايين نازح داخل أوكرانيا

قالت الأمم المتحدة الثلاثاء إن أكثر من 6,2 ملايين شخص نزحوا داخل أوكرانيا بسبب الغزو الروسي، بعدا فروا من منازلهم وبقوا داخل البلاد.

يضاف إلى هؤلاء إلى 5,26 ملايين شخص فروا من أوكرانيا وتم تسجيلهم كلاجئين في دول أوروبية أخرى منذ بدء الحرب.

وعند تاريخ 23 حزيران/يونيو، قدرت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة ان ثمة 6,275 ملايين نازح داخل أوكرانيا.

وهو أدنى عدد من النازحين سجلته المنظمة الدولية للهجرة منذ الغزو الروسي في 24 شباط/فبراير.

وقالت وكالة الأمم المتحدة التي أجرت ستة إحصاءات منذ شباط/فبراير، إن عدد النازحين بلغ ذروته عند ثمانية ملايين في الاحصاء الرابع الذي نُشر في 3 ايار/مايو.

وكشف الاستطلاع الأخير أن 5,55 ملايين شخص فروا في البداية، سواء داخل أوكرانيا أو إلى الخارج، قد عادوا الآن إلى ديارهم.

وقالت المنظمة الدولية للهجرة إن “الاحتياجات الأكثر إلحاحًا لكل من النازحين وغير النازحين تشمل الوصول إلى الخدمات الصحية والتعليم فضلاً عن إعادة تأهيل المنازل المتضررة”.

تشير التقديرات إلى أن 65 % من النازحين حاليا من النساء.

ونحو 61 % من جميع النازحين داخليًا (3,8 ملايين) هم من شرق أوكرانيا حيث يتركز القتال حاليًا، و15 % من الشمال في حين أن 11 % من كل من كييف والجنوب.

تسجل أكبر عمليات النزوح داخل مناطق شرق البلاد وبدرجة أقل من الشرق إلى وسط أوكرانيا وغربها.

إحساس بالأمان –

يعيش نحو 44 % من النازحين داخليًا في مساكن مستأجرة، بينما يقيم 29 % مع العائلة أو الأصدقاء.

قال 13 % إنهم يشعرون بالأمان التام في المكان الذي هم فيه، بينما أكد 63 % انهم شعروا بالأمان إلى حد ما.

وافاد تقرير المنظمة “من بين النازحين أشار 15 % إلى أنهم يخططون للعودة إلى أماكن إقامتهم المعتادة خلال الأسبوعين المقبلين”.

وكشف أن ربع الأشخاص في أوكرانيا اضطروا إلى التوقف عن استخدام أدويتهم أثناء الحرب لأنها إما غير متوافرة أو باهظة الثمن.

كذلك حدد أن 20 % من الأسر النازحة ضمت أطفالاً تراوح أعمارهم بين سنة وأربع سنوات، و51 % تضم مسنين و 36 % أشخاصا يعانون من أمراض مزمنة.

وأضافت أن 12 % فقط من العائدين يفكرون في مغادرة منازلهم مرة أخرى.

أجرت المنظمة الدولية للهجرة احصاءها السادس بين 17 و23 حزيران/يونيو عبر الهاتف وشمل الفي شخص تزيد أعمارهم عن 18 عامًا وتم اختيارهم عشوائيًا.