الحكومة الاسكتلندية تحدد 19 أكتوبر 2023 موعدا لاستفتاء “استشاري” على الاستقلال

أعلنت رئيسة الوزراء الاسكتلندية نيكولا ستورجن الثلاثاء أنها تريد تنظيم استفتاء “استشاري” بشأن استقلال اسكتلندا في تشرين الأول/أكتوبر 2023 رغم فشل استفتاء سابق عام 2014 ورفض الحكومة البريطانية الإذن بهذا الاقتراع.

وقالت ستورجن “يمكنني أن أعلن أن الحكومة الاسكتلندية تقترح إجراء استفتاء الاستقلال في 19 تشرين الأول/أكتوبر 2023”.

ومن أجل تنظيم هذا الاستفتاء، يجب على ستورجن، زعيمة الحزب الوطني الاسكتلندي، الحصول على موافقة الحكومة البريطانية التي تعارضه بشدة.

وصوّت الاسكتلنديون في استفتاء حول هذا الموضوع في العام 2014 بنسبة 55 % للبقاء داخل المملكة المتحدة.

ويرفض رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إجراء استفتاء جديد ويقول إنه لا يمكن أن يحدث إلا “مرة واحدة في كل جيل”.

ويريد الحزب الوطني الاسكتلندي استقلال اسكتلندا لتنضم إلى الاتحاد الأوروبي كدولة مستقلة.

وقالت ستورجن إنها مستعدة للتفاوض مع جونسون لكنها حذّرت من أنها لن تسمح “بأن تقوّض الديموقراطية الاسكتلندية من بوريس جونسون أو من أي رئيس وزراء” آخر.

قبل هذا الإعلان، جدد بوريس جونسون التزامه وحدة المملكة المتحدة.

وقال زعيم حزب المحافظين للتلفزيون البريطاني الثلاثاء على هامش قمة مجموعة السبع في ألمانيا “نعتقد أن خطتنا لاقتصاد أقوى تعمل بشكل أفضل عندما تكون المملكة متحدة”.