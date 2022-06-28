وزير الداخلية يشيد بجهود الكوادر الوطنية في قطاع الشؤون الهندسية وتكنولوجيا المعلومات ب”الإطفاء”

أشاد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الفريق أول متقاعد الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح بجهود قطاع الشؤون الهندسية وتكنولوجيا المعلومات بالمحافظة على المال العام عبر إعادة تطوير وصناعة عدد من الآليات والمعدات لخدمة قطاعات قوة الاطفاء العام.

جاء ذلك في بيان صحفي لوزارة الداخلية اليوم الثلاثاء عقب قيام الشيخ أحمد النواف بجولة تفقدية على ادارة المركبات والمعدات التابعة لقطاع الشؤون الهندسية في قوة الإطفاء العام بحضور رئيس القوة الفريق خالد المكراد.

وذكر البيان أن الشيخ أحمد النواف استمع إلى شرح مفصل عن المهام التي يقوم بها القطاع بأيادي وكوادر وطنية متميزة كان لها الدور الأكبر والمتميز خلال فترة جائحة كورونا عندما أغلقت جميع المنافذ إذ قامت بتصنيع آليات وبوابات للتطهير تم توزيعها على المنافذ الحدودية.

وأضاف أن الوزير اطلع أيضا على كيفية إعادة صناعة المعدات والآليات خرجت من الخدمة لانتهاء عمرها الافتراضي بما يخدم رجال الإطفاء في عمليات مكافحة الحرائق والانقاذ.

ورافق الوزير خلال الجولة نائب رئيس القوة لقطاع الشؤون الهندسية وتكنولوجيا المعلومات اللواء مهندس موسى أكبر.