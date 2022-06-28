وزير الداخلية يشهد حفل تخريج الدورة الخامسة “لوكيل أول ضابط “الحاصلين على الثانوية العامة لترقيتهم إلى رتبة ملازم

وزير الداخلية يشهد حفل تخريج الدورة الخامسة “لوكيل أول ضابط “الحاصلين على الثانوية العامة لترقيتهم إلى رتبة ملازم

بحضور النائب الأول لرئيس مجلـس الـوزراء وزير الداخلية الفريق أول م.الشيخ أحمـد النواف، ووكيل وزارة الداخلية الفريق أنور البرجس، والوكيل المساعد لشؤون التعليم والتدريب بالإنابة اللواء ناصر بورسلي وقيادات وضباط قطاع التعليم والتدريب.

أقيم، اليوم الثلاثاء، بأكاديمية سعد العبدالله للعلوم الأمنية تخريج كوكبة جديدة من الضباط الذيـن أتـمـوا الـدورة الخامسة لوكيل أول ضابط الحاصلين على شهادة الثانوية العامة لترقيتهم إلى رتبة ملازم وعددهم (377) ضابطاً.

من التكريم

وبدأت مراسم التخرج بالسلام الوطني ثم تلاوة آيات من الذكر الحكيم ثم القى مدير معهد تدريب الضباط بالإنابة العقيد فهد عبدالسلام الغريب قرار التعيين، وتلا القسم رئيس قسم دورات الترقية العقيد عبدالله عيد الاذينة.

وهنأ النواف خريجـي الـدورة علـى إصرارهـم فـي تحصيـل العلـم، والارتقاء بمستواهم العلمي إلى الدرجات الأعلى، مؤكدا أن المؤسسة الأمنية تشجع دائماً منتسبيها على مواصلة مسيرتهم العلميـة إيمانا منهـا بأنـه لا سبيل لتعزيز الجهاز الأمنـي إلا بإعداد وتنميـة العنصـر البشـري لمواجهة التحديات الأمنية ومستجداتها.

ودعا النواف إخوانه الضباط الخريجين الى الخفاظ على القسم الذي اقسموه وان يضعو مصلحة الوطن والتضحية من أجله نصب أعينهم وتطبيق ما تلقوه من علوم على واقع العمل الميداني، كل في كوقعه، بما يؤدي إلى الارتقاء بالعمل الأمني، والحفاظ على أمن الوطن واستقراره في ظل القيادة الحكيمة والرشيدة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح وسمو ولي العهد الأمين الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، حفظهما الله ورعاهما.

من التكريم

وفي الختام تم التقاط الصور التذكارية.