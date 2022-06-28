مسؤول صيني يؤكد ضرورة استمرار بلاده والكويت في دعم تطوير العلاقات الثنائية

أكد نائب وزير الخارجية الصيني دنغ لي اليوم الثلاثاء ضرورة استمرار بلاده ودولة الكويت في مواصلة رعاية ودعم تطوير العلاقات الثنائية في مختلف المجالات وعلى كافة الأصعدة.

وذكرت وزارة الخارجية الصينية في بيان لها ان ذلك جاء خلال لقاء جمع دنغ لي بسفير الكويت لدى الصين سميح جوهر حيات في العاصمة الصينية بكين بمناسبة انتهاء مهامه سفيرا للكويت لديها.

وأشاد لي بحسب البيان بدور السفير حيات في دفع وتعزيز التبادلات والتعاون بين الصين والكويت خلال فترة عمله.

وقال إن الصين ودولة الكويت تربطهما علاقات صداقة حميمة وشراكة قوية وظلت كل منهما تدعم الاخرى في القضايا المتعلقة بالمصالح الجوهرية والشواغل الرئيسية وتعزز بثبات التعاون العملي في مختلف المجالات وتحافظ على التنسيق الجيد في الشؤون الدولية والإقليمية.

وجدد استعداد الجانب الصيني العمل مع الجانب الكويتي لزيادة تعزيز الثقة السياسية المتبادلة وتوسيع التعاون المتبادل المنفعة ودفع الشراكة الاستراتيجية بين الصين والكويت إلى مستوى جديد وآفاق أرحب.

من جانبه أعرب السفير حيات وفق البيان عن خالص شكره وتقديره للصين قيادة وحكومة على دعمها له في أداء مهامه بالصين مؤكدا أن دولة الكويت ستواصل الوقوف بحزم مع بكين في القضايا الجوهرية التي تهمها.

وأكد حيات حرص الكويت على العمل مع الصين لتعميق التعاون المستمر في مختلف المجالات ودفع العلاقات الكويتية – الصينية نحو تحقيق المزيد من الإنجازات وتطلعات البلدين.