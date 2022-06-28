انطلاق اعمال اجتماع دولي في فيينا لمكافحة الفساد بمشاركة وفد من “نزاهة” الكويتية

انطلقت في فيينا اليوم أعمال الاجتماع الثاني للجمعية العمومية المنبثقة عن الشبكة التشغيلية العالمية لسلطات إنفاذ القانون المعنية بمكافحة الفساد بمشاركة نائب رئيس الهيئة العامة الكويتية لمكافحة الفساد (نزاهة) المستشار نواف المهمل.

وسيناقش الاجتماع الذي يستمر ثلاثة أيام سبل تعزيز التعاون والتنسيق المشترك عبر منصة افتراضية شاملة لتبادل المعلومات بين أجهزة مكافحة الفساد حول العالم وتزويدها بالمعارف والموارد والأدوات المطلوبة لمتابعة قضايا الفساد العابرة للحدود .

ومن المقرر أن يتبنى المشاركون في الاجتماع خطة عمل الجمعية للمرحلة المقبلة وما يتصل بمنصة تبادل المعلومات على الانترنت من خلال عقد ثلاث حلقات عمل تدير (نزاهة) إحداها، كذلك ستعقد على هامش الاجتماع اجتماعات ثنائية مع خبراء ومتخصصين من منتسبي الشبكة العالمية.

يذكر إنه تم تدشين هذه الشبكة خلال رئاسة السعودية مجموعة العشرين حيث انطلقت رسميا في الثالث من يونيو 2021 فعالية خاصة على هامش دورة استثنائية للجمعية العامة للأمم المتحدة من أجل مكافحة الفساد حضرها أكثر من 300 مندوب بينهم ممثلو الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وهيئات مكافحة الفساد وشبكات إنفاذ القانون واجهزة الأمم المتحدة.

وكانت (نزاهة) قد شاركت في مناقشة وتعديل ميثاق تدشين الشبكة العالمية خلال اجتماعها الأول في نوفمبر 2021. وتعد (نزاهة) من أولى الجهات المؤسسة والداعمة للشبكة بغرض تحقيق أهدافها لاسيما تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والاتفاقيات والمعاهدات الدولية ذات الصلة وملاحقة مرتكبي جرائم الفساد وحجز واسترداد الأموال والعائدات الناتجة عن الممارسات الإجرامية.