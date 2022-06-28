مبنى وزارة الخارجية الروسية

روسيا تمنع دخول 25 أميركيًا بينهم زوجة بايدن وابنته إلى أراضيها

28 يونيو، 2022
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أعلنت روسيا الثلاثاء منع دخول 25 أميركيًا إضافيًا إلى أراضيها، بينهم جيل بايدن، زوجة الرئيس الأميركي جو بايدن، وابنته آشلي، مشيرةً إلى أن ذلك يأتي ردًا على العقوبات التي فرضتها واشنطن على موسكو.

وتتضمن اللائحة أيضًا زعيم الأقلية الجمهورية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل وأعضاء آخرين في المجلس على غرار شارل غراسلي وكيرستن جيليبراند وسوزان كولينز وأساتذة جامعيين مثل فرانسيس فوكوياما.

وسبق أن فرضت الولايات المتحدة عقوبات على أفراد من عائلة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ولاسيما ابنتاه وحتى على الرئيس نفسه. وبايدن ممنوع من الدخول إلى الأراضي الروسية أصلًا.

وتتبادل الدول الغربية من جهة وروسيا من جهة أخرى فرض عقوبات وعقوبات مضادة منذ سنوات، إلا ان هذه التدابير تكثّفت منذ أن أطلقت موسكو غزوها العسكري لأوكرانيا.

ويتخذ كل من الطرفين تدابير كثيرة ضد الطرف الآخر بينها طرد دبلوماسيين وقيود تجارية وغيرها.

المصدر
أ ف ب
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28 يونيو، 2022
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