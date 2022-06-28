تطبيق سهل: “الكهرباء والماء” تضيف خدمة “دفع فواتير استهلاك الغير” عبر التطبيق

أعلن المتحدث الرسمي باسم التطبيق الحكومي الموحد للخدمات الالكترونية (سهل) يوسف كاظم قيام وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة بإضافة وتفعيل خدمة (دفع الفواتير المستحقة لاستهلاك الغير) والتي يمكن سدادها مباشرة عبر التطبيق.

وقال كاظم في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء إن الخدمة الإلكترونية الجديدة تتيح للمستخدمين إمكانية دفع الفواتير المستحقة لاستهلاك الكهرباء والماء للاخرين عبر إدخال الرقم المدني لصاحب المرفق فضلا إدخال رقم حسابه لدى الوزارة ثم يحدد القيمة المالية التي يرغب بتسديدها ودفعها عبر (سهل).

يذكر أن (سهل) تطبيق حكومي موحد أطلق منتصف شهر سبتمبر الماضي ويهدف إلى تعزيز كفاءة وسرعة إنجاز المعاملات والعمليات الحكومية ويمكن مستخدميه من تنفيذ معاملاتهم إلكترونيا.