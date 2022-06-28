العثور على جثث 46 مهاجرا غير شرعي داخل شاحنة بولاية تكساس الامريكية

أعلنت السلطات الامريكية انها عثرت على جثث 46 مهاجرا غير شرعي داخل شاحنة في سان أنطونيو بولاية (تكساس).

وقال قائد فريق الاطفاء في سان أنطونيو المدينة الواقعة على بعد 240 كيلو مترا من الحدود مع المكسيك تشارلز هود في تصريح صحفي مساء أمس الاثنين “نقلنا حتى الان حوالي 46 جثة”.

وأضاف هود أن فرق الاسعاف نقلت أيضا 16 مصابا بينهم أربعة أطفال الى المستشفى لتلقي الرعاية الصحية اللازمة مضيفا أن “الناجين الذين نقلوا إلى المستشفيات كانوا يعانون من ضربة شمس وإنهاك حراري”.

من جانبه قال رئيس الشرطة ويليام مكمانوس إن “ثلاثة أشخاص اعتقلوا وان هذا التحقيق اصبح الان فيدراليا”.

ومن جهته قال عمدة سان انطونيو في تغريدة على موقع (تويتر) “يجب دائما معاملة المهاجرين الذين يطلبون اللجوء على انهم ازمة إنسانية لكننا نواجه هذا المساء مأساة إنسانية مروعة”.