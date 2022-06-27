الأردن: 10 وفيات و234 إصابة من جراء تسرب غاز سام في العقبة

الأردن: 10 وفيات و234 إصابة من جراء تسرب غاز سام في العقبة

توفي 10 أشخاص وأصيب 234 آخرون، الاثنين، من جراء انفجار صهريج غاز سام بالعقبة في العقبة، وفق مديرية الأمن العام.

وقال الناطق باسم مديرية الأمن العام عامر السرطاوي، إن “المختصين وفريق المواد الخطرة في الدفاع المدني يتعاملون مع حادثة تسرب الغار في ميناء العقبة”.

وأخلي الشاطئ الجنوبي في محافظة العقبة الاثنين، بعد تسرب غاز سام من صهريج، وفق مراسلة “المملكة”.

وأوضحت أن الباخرة التي حدث التسرب فيها أسقطت صهريجا يحتوي على مواد غازية سامة.

وأشارت إلى أن مكان تسرب الغاز السام بعيد عن المناطق السكنية.

وبيّنت أن الإصابات نقلت إلى مستشفى الأمير هاشم العسكري والمستشفى الإسلامي ومستشفى خاص آخر ثالث، بالإضافة إلى أنه تم فتح المستشفى الميداني الذي يقع بالقرب من مستشفى الأمير هاشم.

وذكرت أن المنطقة الصناعية موجودة في المنطقة الجنوبية في مدينة العقبة، والشواطئ الجنوبية تعدّ قريبة من هذه المنطقة بالمسافة.

وأفادت بأن مدخل المنطقة الصناعية كان يخلو من الحركة تماما، إضافة إلى إيقاف حركة الشاحنات القادمة إلى ميناء العقبة الجديد.

وتابعت “القوى البحرية موجودة بالقرب من الباخرة للتعامل مع هذه الحادثة، (…) هذه الحادثة وقعت في أثناء عملية مناولة الصهريج المعبأ بهذا الغاز السام”.

وقال محافظ العقبة محمد الرفايعة، لـ”المملكة” إنه تم السيطرة على الحادث.

وأوضح نائب رئيس سلطة منطقة العقبة الحاج حسن لـ”المملكة” أن حبل حديدي يحمل مادة الكلورين انقطع، ما أدى إلى وقوع المادة السامة وتسربها.

وبين الحاج حسن أن المادة تؤثر على الجهاز التنفسي.

لحظة انفجار صهريج معبأ بمادة غاز سامة في ميناء العقبة⁩ الأردني أسفر عن وفاة 5 أردنيين وإصابة 234 pic.twitter.com/fxIFd9aVTd — كويت نيوز (@KuwaitNews) June 27, 2022