جابر أول عربية وإفريقية تحتل وصافة تصنيف المضرب

أصبحت التونسية أنس جابر أول لاعبة عربية وإفريقية ترتقي إلى وصافة تصنيف رابطة المحترفات في كرة المضرب “دبليو تي ايه” بعدما واصلت الاثنين صعودها التاريخي.

وبعدما تقدمت الاثنين الماضي إلى المركز الثالث، باتت ثاني لاعبة إفريقية ترتقي إلى الوصافة الى جانب الجنوب إفريقية أماندا كوتزر (تشرين الثاني/نوفمبر 1997).

إلا أن التونسية فضّت شراكة هذا الإنجاز لتصبح المصنفة ثانية على العالم في ظل النتائج الرائعة التي تقدمها هذا الموسم.

وعززت التونسية البالغة 27 عامًا التي أصبحت العام الماضي أول عربية تدخل قائمة العشر الأوليات، أفضل ترتيب في مسيرتها، بصعودها مركزًا إضافيًا على حساب الإستونية أنيت كونتافيت التي أصبحت ثالثة، رافعة رصيدها إلى 4340 نقطة.

وحققت جابر هذا الموسم لقب دورة مدريد وحلّت وصيفة للمصنفة أولى عالميًا البولندية إيغا شفيونتيك في روما، كلاهما ضمن دورات الألف، قبل أن ترفع كأس دورة برلين على الملاعب العشبية منذ أسبوع محققة ثالث لقب في مسيرتها الاحترافية، قبل انطلاق بطولة ويمبلدون.

وفيما لا تزال شفيونتيك تغرّد في الصدارة خارج السرب على بُعد أكثر من أربعة آلاف نقطة عن أقرب منافساتها بعد تحقيقها ستة ألقاب حتى الآن هذا العام، كان تقدُم جابر وتراجع كونتافيت التغيير الوحيد في قائمة الـ13 الاوليات.

لدى الرجال، تقدم اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس الى المركز الخامس على حساب النروجي كاسبر رود، بعد تتويجه بدورة مايوركا الاسبانية على الملاعب العشبية نهاية الاسبوع الماضي.

وكان هذا التغيير الوحيد في المراكز الـ18 الاولى من التصنيف الذي يتصدره الروسي دانييل مدفيديف الغائب عن ويمبلدون بسبب حظر لاعبي بلاده وجيرانهم البيلاروس من المشاركة بسبب غزو روسيا لأوكرانيا.

كما يغيب الالماني ألكسندر زفيريف الثاني بعد خضوعه لجراحة في أربطة الكاحل إثر سقوطه في نصف نهائي رولان غاروس.

تصنيف اللاعبين العشرة الاوائل:

1- الروسي دانييل مدفيديف 7955 نقطة

2- الألماني ألكسندر زفيريف 7030

3- الصربي نوفاك ديوكوفيتش 6770

4- الإسباني رافايل نادال 6525

5- اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس 5150 (+1)

6- النروجي كاسبر رود 5050 (-1)

7- الإسباني كارلوس ألكاراس 4890

8- الروسي أندري روبليف 3870

9- الكندي فيليكس أوجيه-ألياسيم 3760

10- البولندي هوبرت هوركاش 3735

تصنيف اللاعبات العشر الأوليات:

1- البولندية إيغا شفيونتيك 8576 نقطة

2- التونسية أنس جابر 4340 (+1)

3- الإستونية أنيت كونتافيت 4306 (-1)

4- الإسبانية باولا بادوسا 4245

5- اليونانية ماريا ساكّاري 4205

6- البيلاروسية أرينا سابالينكا 4046

7- التشيكية كارولينا بليشكوفا 3777

8- الاميركية دانيال كولينز 3255

9- الأميركية جيسيكا بيغولا 3156

10- الإسبانية غاربينيي موغوروسا 3015