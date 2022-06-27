الرئيس الامريكي جو بايدن والرئيس الصيني شي جينبينغ

اتصال مرتقب بين بايدن وشي “خلال الأسابيع المقبلة”

27 يونيو، 2022
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أعلن مستشار الأمن القومي الأميركي جيك ساليفان امام الصحافيين  الاثنين على هامش قمة مجموعة السبع في ألمانيا أن الرئيس جو بايدن ونظيره الصيني شي جينبينغ “ستتاح لهما الفرصة لتبادل الآراء في الأسابيع المقبلة”.

ولم يحدد ساليفان شكل أو موعد هذا الاتصال المرتقب، لكنه أكد أنه على مستوى مجموعة السبع وحلف شمال الأطلسي كان هناك “دائمًا قدر أكبر من التقارب حول التحديات” المرتبطة بالطموحات الصينية لكنه أشار  أيضًا إلى أن “المنافسة لا تعني المواجهة”، في وقت تتسم العلاقات بين القوتين العظميين بالتوتر الشديد، سواء في ما يتعلق بالحرب في أوكرانيا أو تايوان أو القضايا الاقتصادية.

المصدر
أ ف ب
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27 يونيو، 2022
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