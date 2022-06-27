سمو أمير البلاد يبعث ببرقيات تهان لأبنائه وبناته الطلبة الأوائل في الثانوية العامة بأقسامها

بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف لأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ببرقيات تهان لأبنائه وبناته الطلاب الطالبات الأوائل الكويتيين وغير الكويتيين في الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي وفي المعهد الديني وفي التربية الخاصة لهذا العام الدراسي أعرب فيها سموه حفظه الله عن خالص تهانيه بتفوقهم وحصولهم على نسب عالية نالوا فيها هذا التفوق المرموق ومشيدا سموه رعاه الله بمثابرتهم وحرصهم على التميز في تحصيلهم العلمي وبما وفرته أسرهم لهم من أجواء مناسبة ومحفزة أسهمت في تحقيق هذا التفوق متمنيا سموه لهم كل التوفيق والنجاح لإكمال مسيرتهم التعليمية وتحقيق تطلعاتهم الطموحة.

المصدر كونا